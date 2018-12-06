Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення в Україні знаходиться в жалюгідному стані - Наталя Королевська [ Редактировать ]
Резолюцію з вимогою підвищити соціальні стандарти в Україні сьогодні презентували на Парламентському комітеті з питань соцполітики.
У засіданні взяли участь пенсіонери, ветерани Другої світової війни та громадські активісти з усієї країни.
Нардепи запевняють, що соціальна підтримка малозабезпечених верств населення в Україні зараз вкрай низька.
"Первый вопрос - принять постановление об отмене повышения цены на газ и моратория на повышение тарифов.
Второй вопрос - это отставка Супрун, остановка, аудит и исправление ошибок реформы здравоохранения.
Третий вопрос, который задают везде, где есть простые люди на улице - вопрос "как выжить на ту мизерную пенсию, которую платят сегодня" и планируют платить в 2019 году", - заявила Наталя Королевська, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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