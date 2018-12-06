Відсторонений від посади служитель Феміди - у центрі гучного скандалу опинився суддя Львівського апеляційного суду Зеновій Макойда.

Що саме сталося й чому довелося втручатися Вищій раді правосуддя - дізнавалася Христина Гашенко.

Суддя Апеляційного суду Львівськоі області Зеновій Макойда - добре знаний серед активістів. У лютому 2017 року вони змусили суддю написати заяву на звільнення. Обурення викликало рішення колегії суддів, де він був головою, - відпустити під заставу підозрюваного в організації замаху на одного з місцевих бізнесменів, коли загинули троє людей.

Та Майкоду - не відсторонили і він продовжував розглядати справи. А ще - він полюбляв їздити за кермом нетверезим. Поліцейські двічі ловили Майкоду напідпитку.

"Було запрошено двох незалежних свідків. В їхній присутності водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння. Пристрій "драгер" показав позитивну пробу, а саме - 2,6 проміле, що більше ніж в 10 разів перевищує допустиму норму", - повідомив Максим Ткачук, інспектор патрульної поліції у Львівській області.

Вплинути на "традиційну" поведінку судді вирішили в СБУ. Правоохоронці звернулися зі скаргою до Вищої ради правосуддя.

"Ми дізналися про подібні випадки, ми діяли згідно чинного законодавства і лише Вища рада правосуддя має дисциплінарний вплив, вона має розслідувати дії суддів, які їй підпорядковуються. Тому ми звернулися до них і вони провели службове розслідування. І ми маємо результат", - розповів Олег Александров, речник управління СБУ у Львівській області.

Результат такий: Зеновія Макойду відсторонили від роботи на два місяці. Позбавили доплат до окладу. А ще він має згадати, що таке суддівська етика. Поновити такі знання судді повинні допомогти на спеціальних курсах. Ми хотіли поговорити з Макойдою, але на робочому місці його не застали. Ймовірно - він усе ж таки виконує рішення Вищої ради правосуддя.