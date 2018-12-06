"Єдність і розвиток": Юлія Світлична закликала депутатів облради полишити суперечки і попрацювати для людей [ Редактировать ]
Не сперечатися, а працювати. Депутати Харківської обласної ради створили нову групу, до якої увійшла переважна більшість депутатів. Її назвали "Єдність і розвиток". Для чого об'єдналися - розкажуть наші кореспонденти.
Остання цьогоріч сесія облради розпочалася зі створення нової депутатської групи. Голова облдержадміністрації пояснює - це потрібно, щоб депутати в сесійній залі працювали задля регіону, а не заробляли політичні дивіденди. Бо попереду - багато роботи.
"Будівництво нового онкологічного комплексу, який буде на Харківщині, будівництво нових Центрів адміністративних послуг, спортивної інфраструктури, шкіл, а також дитячих садочків, сільських амбулаторій. Окреме місце - це відновлення доріг. Ми будемо ремонтувати і місцеву мережу, а також почнемо ремонт, а по суті, - відновлення і будівництво нової дороги "Харків - Лозова - Павлоград". Кошти на це вдалося закласти в державний бюджет на 2019 окремим рядком", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Депутати пояснюють - це об'єднання потрібне як своєрідний запобіжник від політичних інтриг напередодні виборів.
"Місцеве самоврядування треба захищати від великої політики. В межах політичних фракцій можлива політична діяльність, але в межах групи - ми, зібравши, порадилися, і сказали, що тут ми будемо всі згуртовані і питання, які будуть стосуватися розвитку регіону, - вони будуть одностайно підтримуватися депутатами, які письмово про це сказали, увійшовши в депутатську групу", - зазначив Сергій Чернов, голова Харківської облради.
До нової групи увійшли 90 зі 120 депутатів з усіх фракцій. Довго не вагалися.
"Перемовини були недовгі, створена вона дуже вчасно. У Харківській області воєнний стан, а наша задача - щоб наша область працювала, щоб люди не відчували ніяких проблем, щоб депутатський корпус працював згуртованою командою.
Нехай вони там вирішують у Верховній Раді, там хто кого, а нам треба кожен день займатися практичними питаннями життєдіяльності нашої області", - наголосила Ольга Львова, депутат Харківської обласної ради.
Якщо серед депутатів буде порозуміння, впевнені в облраді, то виграють від цього й усі мешканці тримільйонного регіону.
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