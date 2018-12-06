Передвісники кризи. Авторитетне агентство Bloomberg назвало головні ризики для світової економіки в 2019 році.

"Чорний список" вивчив Дмитро Анопченко.

Початок грудня - традиційний період, коли економісти, збираючи всі дані до купи, публікують прогнози - чого чекати 2019-го. А ось здійсняться вони чи ні - залежить насамперед від того, як поведуть себе політики. Залагодять конфлікти між країнами - чи, навпаки, розпалять.

Розуміючи це, найбільше агентство економічної інформації Bloomberg склало список основних загроз. Варто їм реалізуватися - і кожна з них може стати на заваді розвитку держав, а то й гірше - втягнути світ у нову кризу. І ось що зараз у "чорному списку".

Найбільший чинник ризику - торговельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм. На саміті "великої двадцятки" Вашингтону і Пекіну начебто вдалося домовитися, але експерти Bloomberg вважають, що навіть якщо перемир'я й протримається, це все одно виявиться початковим етапом тривалої "холодної війни" в економіці. Залежно від того, розпалиться конфлікт чи ні, Китай втратить від півтора до п'яти відсотків ВВП - а це і на світовій економіці неминуче позначиться.

Питання тільки в тому, зупиниться Дональд Трамп, (розуміючи, що все це і Америці загрожує) - чи ні.

Друга за значущістю загроза - вихід Великої Британії з Євросоюзу. І тут все теж залежить лише від політиків, а вибір - між поганим і ще гіршим.

За прогнозами, якщо не буде угоди щодо Брекзиту - ВВП королівства до 2030 року буде на 7 відсотків нижчий, ніж у разі, якщо Лондон залишився б у ЄС. Якщо таки підуть, але укладуть митний союз - британці все одно втратять 3 відсотки, а це - мільярди фунтів.

Тобто, світову економіку цей процес у будь-якому разі послабить - ось тільки від розсудливості політиків у Лондоні залежить наскільки саме.

І так у всьому - кожна загроза, яку озвучують зараз експерти, може стати просто чинником ризику, якщо політики вчасно відреагують, або підірвати світову економіку, якщо "сильні світу цього" не захочуть домовлятися і "заграються" в конфлікти.

Серед інших загроз, аналітики називають протистояння між демократами та республіканцями в Конгресі США - це може серйозно вдарити по економіці Америки, а отже, і по світу в цілому; нестабільний рівень цін на нафту у зв'язку з конфліктом США з Іраном і можливим ускладненням із Саудівською Аравією. А висока вартість "чорного золота" в багатьох країнах, що залежать від поставок енергоносіїв - тягне за собою зростання цін, інфляцію та ослаблення національних валют; а також ризик конфлікту в Азії - де, за прогнозами Bloomberg, у 2019 році може різко ускладнитися ситуація через спірні морські шляхи та території.

А головний висновок, який роблять фінансисти - загроз безліч, але світ не приречений на кризу. Як складеться рік прийдешній - залежить лише від здатності та бажання перших осіб різних країн домовлятися між собою.