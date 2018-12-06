Лондон "зачиняє двері" перед корупціонерами та злочинцями. Від сьогодні багатії з усього світу не зможуть отримати так звану "золоту візу". Це дозвіл на перебування в Британії за мільйонні інвестиції в її економіку.

Чому Британія пішла на такий крок - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Несподіване рішення Home Office. Інвесторські візи приносять мільярди фунтів до державного бюджету. Та попри це, тепер їх припинили видавати. Щоправда, лише до нового року.

Втім, в 2019-му отримати цю візу стане набагато складніше. Вже не буде достатньо лише мільйонів фунтів. Претендентів перевірятимуть незалежні аудитори. І лише якщо офіцери Home Office залишаться задоволеними результатами - іноземним товстосумам видаватимуть дозволи на проживання в країні.

Візи першого рівня, які в народі прозвали "золотими" - критикують давно. Адже це найпростіший спосіб для злодійкуватих можновладців з інших країн - осісти у Британії. І безперешкодно користуватись вкраденими багатствами. Тож уряд хоче закрити цю лазівку в рамках боротьби з відмиванням грошей.

"Британія завжди буде відкритою для справжніх інвесторів, які прагнуть допомогти нашій економіці та бізнесу зростати. Однак нам слід дати зрозуміти, що ми не будемо терпіти людей, які не грають за правилами, і намагаються зловживати системою", - заявляє Керолайн Ноукс, міністр у справах імміграції.

Візи інвесторів почали видавати 10 років тому. Таким чином хотіли заохотити багатіїв, які живуть за межами ЄС.

І справді, така віза користувався неабиякою популярністю серед товстосумів з усього світу. За останній рік її отримали понад 1000 іноземців. Найбільше серед них громадян Китаю та Росії. А приміром, у липні, зафіксували рекордну кількість заявок - понад 400.

Аби отримати цю "золоту візу" - необхідно було інвестувати щонайменше 2 мільйони в британську економіку. Тобто купити державні цінні папери чи акції місцевих компаній.

За таку щедрість - Лондон спрощував процедуру отримання британського громадянства. Та відтепер уряд обіцяє бути прискіпливішим і не допускати в країну брудні гроші.