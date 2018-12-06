Агрессия в Азовском море: Литва вводит санкции против России [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые принимали участие в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-службе заявили, что Литва осуждает действия этих лиц, которые являются грубым нарушением международного права и представляют собой серьезную угрозу международной и литовской национальной безопасности.
"Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новой эскалации агрессии России против Украины, которая продолжается уже более четырех лет", - говорится в сообщении.
"Литовская Республика призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины немедленно и без каких-либо условий освободить украинских задержанных и военнопленных, членов их экипажей", - добавили в МИДе.
Ранее мы писали о том, что Украина может ввести новые санкции против России.
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