Парубий подписал закон о прекращении дружбы с Россией [ Редактировать ]
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады.
Согласно информации на сайте, законопроект уже передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.
Ранее Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении дружбы с Россией.
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