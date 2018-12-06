Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщается на официальном портале Верховной Рады.

Согласно информации на сайте, законопроект уже передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении дружбы с Россией.