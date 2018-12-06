Поздравления с Днем святой Екатерины: стихи, картинки, проза [ Редактировать ]
7 декабря - День Ангела Екатерины. Успейте поздравить своих близких подруг, коллег, сестер с их днем.
***
Желаю Кате, без сомнения,
Я в именины вдохновения,
Чтоб ты всегда была красивой,
Безумно бодрой и счастливой,
Чтобы везение пришло,
Чтоб счастье за тобою шло,
Хочу успеха пожелать,
Родных и близких уважать!
***
Вам досталось имя царское,
Славное, самодержавное,
Hо носить его с достоинством -
Вот для Вас проблема главная.
Hеприятность не преследует,
Так как вы по царской сущности
Hе приручены отказывать
Самой себе в сущности!
***
Катенька - Катюша!
Добрый свет!
Глаз таких прекрасных
В целом мире нет!
Мы желаем Катеньке
Лишь добра,
Улыбнись же, милая,
Будь добра!
***
Пусть будет теплым дом, царит достаток,
Поставь цветы на стол, пирог и свечи,
В день именин, Катюша, свой порядок,
В день ангела, поверь, особый вечер.
Волшебной силой наделен он, так и знай,
Так поскорее загадай свое желание,
Чтоб ангел слышал, ты молитву прочитай,
Чтобы он был с тобою рядом постоянно.
***
Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!
***
Поздравляю с днем Святой Екатерины! Желаю всегда оставаться собой, ценить душевность и свободу выбора. Нести свет и добро, быть задорными и улыбчивыми, радоваться, любить и наслаждаться жизнью. Пусть всегда везет во всех делах. А душа горит всеми своими красками и делится лаской, вниманием, заботой и теплом!
***
У каждого День ангела есть только свой.
Сегодня - День святой Екатерины.
Так пусть же будет он всегда с тобой,
Чтоб ни случилось, чтоб с тобой ни было.
Катюша, милая, с Днем ангела тебя!
Пусть он всегда подскажет верный путь.
Пусть направляет правильно тебя!
И никогда не даст "куда-то не туда" свернуть!
***
С Днем Святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.
Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!
***
Сегодня именины,
День Святой Екатерины.
Пусть она оберегает,
Помогает, наставляет.
Счастье пусть заходит в дом,
Навеки поселится в нем.
Пусть в жизни будет лишь порядок,
Пусть будет долгий век и сладок.
Пусть в этот именинный день,
Ангелы играют трель,
Мечты твои осуществятся,
Глаза от счастья заискрятся.
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