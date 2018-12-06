7 декабря - День Ангела Екатерины. Успейте поздравить своих близких подруг, коллег, сестер с их днем.

***

Желаю Кате, без сомнения,

Я в именины вдохновения,

Чтоб ты всегда была красивой,

Безумно бодрой и счастливой,

Чтобы везение пришло,

Чтоб счастье за тобою шло,

Хочу успеха пожелать,

Родных и близких уважать!

***

Вам досталось имя царское,

Славное, самодержавное,

Hо носить его с достоинством -

Вот для Вас проблема главная.

Hеприятность не преследует,

Так как вы по царской сущности

Hе приручены отказывать

Самой себе в сущности!

***

Катенька - Катюша!

Добрый свет!

Глаз таких прекрасных

В целом мире нет!

Мы желаем Катеньке

Лишь добра,

Улыбнись же, милая,

Будь добра!

***

Пусть будет теплым дом, царит достаток,

Поставь цветы на стол, пирог и свечи,

В день именин, Катюша, свой порядок,

В день ангела, поверь, особый вечер.

Волшебной силой наделен он, так и знай,

Так поскорее загадай свое желание,

Чтоб ангел слышал, ты молитву прочитай,

Чтобы он был с тобою рядом постоянно.

***

Дорогая Катюша, поздравляю тебя с Днем святой Екатерины. Пусть светлое имя ее оберегает тебя от жизненных неудач. Пусть оно станет путеводной звездой, ведущей тебя по ровной и широкой дороге судьбы к успеху, счастью и благополучию!

***

Поздравляю с днем Святой Екатерины! Желаю всегда оставаться собой, ценить душевность и свободу выбора. Нести свет и добро, быть задорными и улыбчивыми, радоваться, любить и наслаждаться жизнью. Пусть всегда везет во всех делах. А душа горит всеми своими красками и делится лаской, вниманием, заботой и теплом!

***

У каждого День ангела есть только свой.

Сегодня - День святой Екатерины.

Так пусть же будет он всегда с тобой,

Чтоб ни случилось, чтоб с тобой ни было.



Катюша, милая, с Днем ангела тебя!

Пусть он всегда подскажет верный путь.

Пусть направляет правильно тебя!

И никогда не даст "куда-то не туда" свернуть!

***

С Днем Святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.



Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

Сегодня именины,

День Святой Екатерины.

Пусть она оберегает,

Помогает, наставляет.



Счастье пусть заходит в дом,

Навеки поселится в нем.

Пусть в жизни будет лишь порядок,

Пусть будет долгий век и сладок.



Пусть в этот именинный день,

Ангелы играют трель,

Мечты твои осуществятся,

Глаза от счастья заискрятся.

Читайте также, приметы в День Екатерины, что можно и чего нельзя делать.