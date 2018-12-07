Бессонница в современном мире стала настоящей эпидемией – многие ведут "офисный образ жизни", страдают от гиподинамии, перенасыщения информацией, стресса и переутомления. Издание "Лайфхакер" рассказывает о мелодии, которая поможет расслабиться и уснуть всего за 8 минут

Музыка оказывает огромное влияние на наше психоэмоциональное состояние. С помощью разных мелодий можно человека развеселить, воодушевить, заставить задуматься или заплакать. И как выяснилось, даже заснуть.

В 2011 году участники коллектива Marconi Union вместе с учеными из Британской академии звуковой терапии решили создать музыкальную композицию, которая будет оказывать на слушателей успокаивающее воздействие. Результат превзошёл все ожидания.

Композиция Weightless длится чуть больше восьми минут и насыщена различными электронными звуками и спецэффектами. Ее размеренный ритм заставляет ваше сердце стучать все реже, дыхание становится легким, а веки сами собой закрываются. Эффект от этого музыкального произведения настолько поразил исследователей, что Weightless была включена журналом Time в список 50 самых значительных изобретений года.

Разумеется, не стоит ожидать, что этот трек свалит вас на бегу или прямо во время работы. Для того чтобы музыка подействовала, необходимо создать подходящие условия: принять удобную позу, расслабиться, надеть наушники, закрыть глаза. В этом случае засыпание происходит легко и незаметно даже у тех людей, кто обычно страдает от бессонницы.

Так что в следующий раз, когда не сможете уснуть, просто вспомните про этот замечательный способ. Надеюсь, он вам поможет.

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