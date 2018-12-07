В Киеве из зала суда сбежал подозреваемый в убийстве [ Редактировать ]
Из Голосеевского суда Киева сбежал мужчина, которого подозревают в убийстве. Об этом говорится в сообщении группы Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что Андрей Елкин, 1988 года рождения, находился под домашним арестом. В четверг, 6 декабря, во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако, мужчине удалось сбежать из здания суда. Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал.
Елкина судят по подозрению в убийстве - статья 115 Уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.
Напомним, что в Киеве мужчина зарезал знакомую и сбежал.
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