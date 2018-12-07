Венесуэла будет продавать нефть только за криптовалюту [ Редактировать ]
С 2019 года вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться только за национальную криптовалюту петро. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в видеообращении в Twitter, передает "Корреспондент".
Венесуэльский лидер также рассказал, что во время визита в Москву предложил российским властям перейти на расчеты в криптовалюте.
"Мы рассказали России о возможности петро. Тема использования петро в качестве денежного средства для коммерческих взаиморасчетов с Россией уже вынесена на рассмотрение совместной комиссии в марте", – сообщил он.
Напомним, что курс криптовалюты стремительно падает.
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