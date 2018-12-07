С 2019 года вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться только за национальную криптовалюту петро. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в видеообращении в Twitter, передает "Корреспондент".



Венесуэльский лидер также рассказал, что во время визита в Москву предложил российским властям перейти на расчеты в криптовалюте.



"Мы рассказали России о возможности петро. Тема использования петро в качестве денежного средства для коммерческих взаиморасчетов с Россией уже вынесена на рассмотрение совместной комиссии в марте", – сообщил он.

Напомним, что курс криптовалюты стремительно падает.