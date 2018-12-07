Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли, сообщает Bloomberg.

По информации издания, данное решение подтвердили три источника. Однако на данный момент неизвестно, на какую должность будет в последствии назначена Хейли. Других подробностей не приводится. Напомним, Никки Хейли заявила, что уходит с должности постпреда США в ООН в октябре.

Сообщалось, что Трамп рассматривает кандидатуру американского посла в Канаде Келли Крафт на должность представителя США при ООН.

Напомним, что Трамп пообещал выполнить все желания Ким Чен Ына.