В Польше произошло масштабное ДТП, 19 человек пострадали [ Редактировать ]
В результате масштабной аварии на западе Польши один человек погиб, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает TVN24.
"Авария произошла около 9 вечера. Автобус скользнул во время торможения, а затем упал в сторону и упал в канаву", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, у 5 человек зафиксированы серьезные ранения.
Так, в автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 находятся под наблюдением экстренных служб.
Напомним, что в США школьный автобус столкнулся с грузовиком.
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