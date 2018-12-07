В результате масштабной аварии на западе Польши один человек погиб, еще 19 получили ранения. Об этом сообщает TVN24.

"Авария произошла около 9 вечера. Автобус скользнул во время торможения, а затем упал в сторону и упал в канаву", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, у 5 человек зафиксированы серьезные ранения.

Так, в автобусе находилось более 50 человек, из которых 37 находятся под наблюдением экстренных служб.

Напомним, что в США школьный автобус столкнулся с грузовиком.