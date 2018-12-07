Українських консулів допустили до поранених українських моряків - МЗС [ Редактировать ]
Українські консули в Москві нарешті відвідали трьох поранених українських моряків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Більше інформації про результати відвідин немає. Відомо тільки, що сьогодні дипломати знову зустрінуться з полоненими.
Нагадаємо, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі і захопили екіпажі 24 українців. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня переправили до Москви в слідчі ізолятори.
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Українських моряків доправили до двох московських ізоляторів
Після показового судилища над українськими моряками в анексованому Криму наших хлопців запроторили до Сімферопольського СІЗО. На два місяці. Доставили туди навіть трьох поранених бранців. Та згодом стало відомо - полонених планують вивезти до Москви