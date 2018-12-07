Українські консули в Москві нарешті відвідали трьох поранених українських моряків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Більше інформації про результати відвідин немає. Відомо тільки, що сьогодні дипломати знову зустрінуться з полоненими.

Нагадаємо, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі і захопили екіпажі 24 українців. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня переправили до Москви в слідчі ізолятори.