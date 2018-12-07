Пограничники не пустили на территорию Украины российскую журналистку-расследовательницу Анастасию Дроздову и еще трех ее коллег.

Об этом сама Дроздова сообщила в своем Facebook.

"Мы боролись сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме "Терминал". Но во въезде в Украину мне все-таки отказали",- написала она.

Известно, что Дроздова является журналисткой сети журналистов-расследователей SCOOP.

"Кроме нее, в Украину также не пустили журналистку издания "Старая Русь" Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания "Фонтанка", а также Елену Владыкину - журналистку российской газеты "Мой район", пишет "Громадське" со ссылкой на собственные источники.

Все журналистки пытались въехать в Украину через аэропорт "Борисполь".

Напомним, ранее в Украину не пустили 730 россиян.