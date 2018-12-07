На Капітолійському пагорбі встановили головну ялинку США (відео) [ Редактировать ]
На Капітолійському пагорбі засвітили вогні головної ялинки США.
Цьогоріч різдвяну красуню доправили до Вашингтону з Орегону. А прикрасили іграшками, які виготовили жителі цього штату.
Увімкнув святкову ілюмінацію спікер палати представників Конгресу Пол Раян. Традиції урочисто запалювати ялинку перед парламентом уже понад 50 років.
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