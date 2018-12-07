У Малайзії до новорічних свят відкрили незвичайний підвісний ресторан, який приймає відвідувачів на висоті 45 метрів. Чи відважилися гості на таку "екстремальну вечерю" - дивіться далі.

"Повечеряти в небі" відтепер можна і в Малайзії. У Куала-Лумпурі до новорічних свят відкрили незвичайний ресторан з назвою "Санта в небі".

Підвісна конструкція у вигляді різдвяних санчат із чотирма оленями приймає всіх охочих повечеряти на висоті 45 метрів над землею.

Уперше концепцію "підвісного ресторану" вигадали в Бельгії, нині - такий вид екстремальної розваги практикують в багатьох країнах світу.

"Усі наші гості можуть на кілька хвилин знову повернутися в дитинство, уявити, ніби катаються на справжніх новорічних санчатах. Звісно ж, якщо не бояться висоти", - запевняє Гурджит Сінгх, власник ресторану Santa in the sky.

Над конструкцією працювали кілька місяців. На санчатах встановили стіл для шеф-кухарів, стільці обладнали пасками безпеки, а оленів прикрасили новорічними гірляндами.

Весь ресторан підіймається догори завдяки спеціальному крану. За один раз тут обслуговують не більш ніж 16 людей. Впродовж 2 годин гостям подають вишукані страви з м'яса або риби (на вибір), та частують келихом червоного вина. За вечерею "екстремальні гурмани" милуються дивовижними краєвидами нічного Куала-Лумпур.

"Коли стіл підіймається - він починає повільно обертатися на 180 градусів в обох напрямках. Тут можна зробити фото на згадку і смачно повечеряти. Та найголовніше - ці санчата справді додають святкового настрою. Люди відчувають, ніби ось-ось має відбутися якесь диво", - хвалиться Гурджит Сінгх, власник ресторану Santa in the sky.

Таке задоволення досить витратне. Ціни в меню - від 30 до 120 доларів за страву. Але відвідувачі кажуть - воно того варте!

Ресторан прийматиме гостей до 31 грудня.