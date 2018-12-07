Ранкові зведення зі Сходу: один військовий поранений, втрат - немає.

За добу бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Неподалік Новотошківського ворог атакував із мінометів 82 калібру. А біля Лебединського - бив із потужних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще двох - поранено.