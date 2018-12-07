На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Ранкові зведення зі Сходу: один військовий поранений, втрат - немає.
За добу бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Неподалік Новотошківського ворог атакував із мінометів 82 калібру. А біля Лебединського - бив із потужних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще двох - поранено.
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