Нове лихо в Каліфорнії: сильні зливи затопили тисячі осель [ Редактировать ]
Нове лихо в Каліфорнії. Внаслідок злив на півдні штату виникла загроза зсувів грунту - евакуювали 3 тисячі жителів. Також влада закрила головну прибережну автомагістраль поблизу Малібу.
Ця місцевість постраждала від нещодавніх лісових пожеж, які знищили рослинність на пагорбах. Через це Національна метеорологічна служба оголосила про високий ризик підтоплень та сходження селевих потоків.
Окрім того, на гірську частину штату насувається Тихоокеанський шторм, він принесе сніг та погіршення погоди.
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