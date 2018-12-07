6 декабря в Броварах девушка пыталась покончить с собой, собираясь выпрыгнуть из окна многоэтажки. Сотрудники ГСЧС не дали ей этого сделать.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Facebook.

Могла бы произойти страшная трагедия, но очевидцы увидели на балконе 9-го этажа жилого дома девушку, которая пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из окна. Они сразу вызвали спасателей. Выглядела девочка на 14-15 лет.

Прибывшие на вызов пожарные, оперативно оценили обстановку. Они решили спуститься в окно балкона 9-го этажа с крыши многоэтажки способом "самоспасения" с помощью спасательной веревки. Начальнику караула удалось попасть на балкон. Он и затащил девушку в помещение, где ей больше не угрожала опасность.

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