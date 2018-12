Редкая тройная радуга появилась над озером в американском городе Роббинстон.

Снимок обнародовал пользователь Twitter Миган Каллахан.

После эта фотография стала распространяться по соцсети.

A TRIPLE RAINBOW this morning in Robbinston from Meaghan Callahan Kellenberger! This is amazing!!! 🌈🌈🌈 pic.twitter.com/Eey5P4EZro