Редкая тройная радуга появилась над озером в американском городе Роббинстон.

Снимок обнародовал пользователь Twitter Миган Каллахан.

После эта фотография стала распространяться по соцсети.

A TRIPLE RAINBOW this morning in Robbinston from Meaghan Callahan Kellenberger! This is amazing!!! 🌈🌈🌈 pic.twitter.com/Eey5P4EZro — Jessica Conley (@MeteoroloJess) 28 ноября 2018 г.

Согласно данным Оптического общества, за последние 250 лет вышли лишь пять докладов о тройных радугах. Это явление, которое также называется "отражающиеся радуги", принято считать аномалией. Появиться такая радуга может лишь вблизи водоема во время заходя солнца за горизонт.

Ранее мы писали, на дне мора обнаружили пропавший город.