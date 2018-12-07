Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 декабря, объявил масштабную проверку облгазов.

Отмечается, что Гройсман анонсировал создание совместной группы в составе представителей Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей.

"Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу - НКРЭКУ, представители правительства - Минрегиона, Минэнергоугля - и начнем их приводить в чувство", - сказал Гройсман.

Напомним, в Киеве снова повысят тарифы на газ.