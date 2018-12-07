Німеччина пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море - про це заявив голова МЗС країни Гейко Маас.

Пропозицію мають обговорити наступного тижня під час зустрічі представників України і Росії - за посередництва Франції і ФРН.

Водночас політик зазначив, що Москва сприймає таку ініціативу скептично.

Наразі спостерігачі ОБСЄ проводять моніторинг виконання Мінських домовленостей на Донбасі. Та після захоплення українських моряків у Керченській протоці, Київ закликав місію посилено наглядати і за Азовським морем.