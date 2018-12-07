Кинопортал IMDb опубликовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2018 года. В списке фигурируют американские, британские и шведские звезды.

Рейтинг составили, отталкиваясь от поисковых запросов 250 миллионов пользователей портала за последние 12 месяцев.

Самой востребованной пользователями стала шотландская актриса Карен Гиллан, которая сыграла роль Небулы в блокбастере "Мстители: Война бесконечности". Отметим, в 2018 году она выпустила свой полнометражный режиссерский дебют "Вечеринка только начинается". Кроме того, в фильме она выступила еще сценаристом и главной героиней.

Второе место в рейтинге заняла американка Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода 2"), а третье – актриса и Швеции Алисия Викандер ("Tomb Raider: Лара Крофт"). Наиболее известным для жителей Украины в этом списке является Том Харди, он оказался на четвертом месте. А замкнула пятерку лучших Ребекка Фергюсон, сыгравшая в 2018 году в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".

Рейтинг актеров и актрис кино и телевидения 2018 по версии IMDb:

- Карен Гиллан

- Брайс Даллас Ховард

- Алисия Викандер

- Том Харди

- Ребекка Фергюсон

- Лили Джеймс

- Джессика Барден

- Ханна Джон-Кеймен

- Джош Бролин

- Тесса Томпсон

Прошлогодний список кардинально отличается от нынешнего, но некоторые актеры в нем непоколебимы. В 2017 пользователи IMDb отдали предпочтения Галь Гадот, Тому Харди и Эмилии Кларк.

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