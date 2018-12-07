Лучшие актеры и актрисы 2018 (рейтинг) [ Редактировать ]
Кинопортал IMDb опубликовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2018 года. В списке фигурируют американские, британские и шведские звезды.
Рейтинг составили, отталкиваясь от поисковых запросов 250 миллионов пользователей портала за последние 12 месяцев.
Самой востребованной пользователями стала шотландская актриса Карен Гиллан, которая сыграла роль Небулы в блокбастере "Мстители: Война бесконечности". Отметим, в 2018 году она выпустила свой полнометражный режиссерский дебют "Вечеринка только начинается". Кроме того, в фильме она выступила еще сценаристом и главной героиней.
Второе место в рейтинге заняла американка Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода 2"), а третье – актриса и Швеции Алисия Викандер ("Tomb Raider: Лара Крофт"). Наиболее известным для жителей Украины в этом списке является Том Харди, он оказался на четвертом месте. А замкнула пятерку лучших Ребекка Фергюсон, сыгравшая в 2018 году в фильме "Миссия невыполнима: Последствия".
Рейтинг актеров и актрис кино и телевидения 2018 по версии IMDb:
- Карен Гиллан
- Брайс Даллас Ховард
- Алисия Викандер
- Том Харди
- Ребекка Фергюсон
- Лили Джеймс
- Джессика Барден
- Ханна Джон-Кеймен
- Джош Бролин
- Тесса Томпсон
Прошлогодний список кардинально отличается от нынешнего, но некоторые актеры в нем непоколебимы. В 2017 пользователи IMDb отдали предпочтения Галь Гадот, Тому Харди и Эмилии Кларк.
Смотрите также, лучшие сериалы 2018 года.
по теме
Умер Пит Шелли: самые известные хиты
Солист панк-рок-группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет
Лучшие сериалы 2018 года (список)
Издание The New York Times составило список лучших сериалов уходящего года
Самые высокооплачиваемые музыканты года: назван лидер
Коллектив за 12 месяцев заработал 118 миллионов долларов
Кэти Перри заплатила 50 тысяч долларов за свидание с Орландо Блумом
В начале этого года известная американская певица Кэти Перри и английский актер Орландо Блум возобновили свой роман
Freedom House отметил Украину как страну с частичной свободой в интернете
Обнародован рейтинг стран относительно свободы Интернета