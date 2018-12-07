Дикие 60-е: хиппи и мода на снимках Фрэнка Хабихта [ Редактировать ]
Немецкий фотограф Фрэнк Хабихт приехал в Лондон в 1960-х годах. Фотограф снял потрясающие кадры, которые передают атмосферу тех годов. Поп-революция все еще проходила во многих кварталах британской столицы, пишет издание "Новости N".
"Занимайтесь любовью, а не войной" - таков был девиз прогрессивной молодежной культуры, жаждущей глубоких социальных и политических перемен.
Поколение хиппи произвело одно из самых значимых и важных изменений в музыке и политике, которые когда-либо происходили в мире.
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