Немецкий фотограф Фрэнк Хабихт приехал в Лондон в 1960-х годах. Фотограф снял потрясающие кадры, которые передают атмосферу тех годов. Поп-революция все еще проходила во многих кварталах британской столицы, пишет издание "Новости N".

"Занимайтесь любовью, а не войной" - таков был девиз прогрессивной молодежной культуры, жаждущей глубоких социальных и политических перемен.

Поколение хиппи произвело одно из самых значимых и важных изменений в музыке и политике, которые когда-либо происходили в мире.

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