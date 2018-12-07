В США прошла церемония награждения игр The Game Awards 2018. "Кибероскар" получили главные игры года по версии игроков и профессиональной прессы. Помимо награждений на церемонии также анонсировали проекты на 2019 год.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Первым анонсом на церемонии стала новая игра от Marvel. Разработкой проекта занимаются авторы Ninja Gaiden и Nioh из студии Team Ninja, а его издателем выступит сама Nintendo. Выход проекта намечен на 2019 год.

The Outer Worlds

Создатели Fallout представили свой следующий совместный проект - The Outer Worlds. Это RPG по совершенно новой вселенной, которая соединит в себе Fallout, Mass Effect и даже Borderlands.

Выход состоится в 2019 году на PS4, Xbox One и РС.

Mortal Kombat 11

Одиннадцатая часть "Смертельной битвы" не нуждается в комментариях. Релиз состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС.

Far Cry New Dawn

Продолжение Far Cry 5 разворачивается через семнадцать лет после ядерного взрыва в финале пятой части. Релиз состоится 15 февраля на PS4, Xbox One и РС.

RAGE 2

В новом трейлере шутера показали разнообразные локации, виды врагов и активности в открытом мире. Разработчики назвали точную дату выхода 14 мая на PS4, Xbox One и РС.

Anthem

Многопользовательский трейлер об одном из антагонистов истории нового мира BioWare. Разработчики решили дать шанс опробовать демонстрационную версию боевика всем, поэтому 25 января доступ к ней получат обладатели комплектов предварительного заказа. Релиз для всех намечен на 1 февраля.

Dragon Age 4

Компания BioWare не ограничились одним анонсом, разработчик из страны хоккея и кленового сиропа представила и первый тизер следующей части Dragon Age. Релиз проекта не раньше осени 2021 года.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Ремейк оригинальной Crash Team Racing. Забавная игра порадует фанатов 21 июня. Для PS4, Xbox One и Switch.

Hades

Как сбежать из Ада? Ответ на этот вопрос, как и возможность совершить данное действие, дали Supergiant Games в своей новой игре Hades.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Создатель Assassin's Creed и "Принца Персии" представили ролик игрового процесса своего "антропологического сурвайвала", в котором игрокам предстоит перевоплотиться в наших далеких предков.

Scavengers

Создатели режима мультиплеера для Halo 5: Guardians представили новый проект. В Scavengers игроку предстоит выбрать класс героя, после чего - отправиться со своими друзьями в опасный открытый мир, где тесно переплетены различные PvE- и PvP-элементы.

Закрытое тестирование начнется в 2019 году, записаться на "альфу" можно на официальном сайте проекта.

Devil May Cry 5

Пятая часть легендарного слешера от Capcom раскроет боевой стиль третьего персонажа - Ви. Он специализируется на животных.

Напомним, 7 декабря стали известны победители The Game Award 2018. Больше всего крылатых статуэток собрала Red Dead Redemption 2, однако лучшей игрой года прогнозируемо стала God of War.