The Game Awards 2018: главные игровые анонсы [ Редактировать ]
В США прошла церемония награждения игр The Game Awards 2018. "Кибероскар" получили главные игры года по версии игроков и профессиональной прессы. Помимо награждений на церемонии также анонсировали проекты на 2019 год.
Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
Первым анонсом на церемонии стала новая игра от Marvel. Разработкой проекта занимаются авторы Ninja Gaiden и Nioh из студии Team Ninja, а его издателем выступит сама Nintendo. Выход проекта намечен на 2019 год.
The Outer Worlds
Создатели Fallout представили свой следующий совместный проект - The Outer Worlds. Это RPG по совершенно новой вселенной, которая соединит в себе Fallout, Mass Effect и даже Borderlands.
Выход состоится в 2019 году на PS4, Xbox One и РС.
Mortal Kombat 11
Одиннадцатая часть "Смертельной битвы" не нуждается в комментариях. Релиз состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС.
Far Cry New Dawn
Продолжение Far Cry 5 разворачивается через семнадцать лет после ядерного взрыва в финале пятой части. Релиз состоится 15 февраля на PS4, Xbox One и РС.
RAGE 2
В новом трейлере шутера показали разнообразные локации, виды врагов и активности в открытом мире. Разработчики назвали точную дату выхода 14 мая на PS4, Xbox One и РС.
Anthem
Многопользовательский трейлер об одном из антагонистов истории нового мира BioWare. Разработчики решили дать шанс опробовать демонстрационную версию боевика всем, поэтому 25 января доступ к ней получат обладатели комплектов предварительного заказа. Релиз для всех намечен на 1 февраля.
Dragon Age 4
Компания BioWare не ограничились одним анонсом, разработчик из страны хоккея и кленового сиропа представила и первый тизер следующей части Dragon Age. Релиз проекта не раньше осени 2021 года.
Crash Team Racing Nitro-Fueled
Ремейк оригинальной Crash Team Racing. Забавная игра порадует фанатов 21 июня. Для PS4, Xbox One и Switch.
Hades
Как сбежать из Ада? Ответ на этот вопрос, как и возможность совершить данное действие, дали Supergiant Games в своей новой игре Hades.
Ancestors: The Humankind Odyssey
Создатель Assassin's Creed и "Принца Персии" представили ролик игрового процесса своего "антропологического сурвайвала", в котором игрокам предстоит перевоплотиться в наших далеких предков.
Scavengers
Создатели режима мультиплеера для Halo 5: Guardians представили новый проект. В Scavengers игроку предстоит выбрать класс героя, после чего - отправиться со своими друзьями в опасный открытый мир, где тесно переплетены различные PvE- и PvP-элементы.
Закрытое тестирование начнется в 2019 году, записаться на "альфу" можно на официальном сайте проекта.
Devil May Cry 5
Пятая часть легендарного слешера от Capcom раскроет боевой стиль третьего персонажа - Ви. Он специализируется на животных.
Напомним, 7 декабря стали известны победители The Game Award 2018. Больше всего крылатых статуэток собрала Red Dead Redemption 2, однако лучшей игрой года прогнозируемо стала God of War.
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