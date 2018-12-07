Маленькое государство Андорра расположилось в южной части Европы на границе с Испанией.

Но, несмотря на то, что страна больше напоминает небольшой уютный городок, здесь созданы все условия для приема гостей любого возраста, особенно на период новогодних праздников и зимних каникул.

Настоящий горнолыжный рай

Андорра считается одним из лучших горнолыжных курортов во всей Европе. Все локации расположены здесь компактно - до любой из них можно легко добраться из столицы за 30 минут. Каждая точка по-своему привлекательна для горнолыжников и сноубордистов. Здесь можно подобрать склон и трассу в соответствии со своими физическими возможностями. Многим своим клиентам туроператор "ТУИ" рекомендует посетить столицу страны - Андорру-ла-Велью. Город располагается в живописном ущелье и имеет статус самой высокогорной столицы во всей Европе.

В городе Энкамп отдыхающие с удовольствием проводят время в местном спортивном центре. Здесь не только занимаются зимними видами спорта, но и плаванием, волейболом, теннисом, футболом.

Ордино - идеальное место для экстремалов. Здесь туристам предложат попробовать себя во фрирайдеи хелиски. Хелиски - относительно новый вид экстремальных развлечений. Спортсмен поднимается на гору с помощью вертолета и спускается с вершины по необкатанному снегу.

Здесь же сосредоточен крупнейший горнолыжный курорт в южной части Европы - Грандвалира. Общая протяженность трасс здесь - более двухсот километров, также функционирует 7 секторов для езды. Кататься можно в любую погоду, так как поверхность трасс, при необходимости, покрывается искусственным снегом.

Детские каникулы в Андорре

Андорра - горнолыжный курорт международного уровня, где созданы все условия для отдыха с детьми в период их зимних каникул. Можно заказать туры в Андорру на www.tui.ua и хорошо провести время в Грандвалире или Вальнорде. В этих городах есть детские парки, школы горнолыжников и интересные развлечения для малышей. Детские клубы, работающие в этих городах, принимают детей от 1 до 8 лет. Для семьи больше подходит Вальнорд, а Грандвалира остается вотчиной опытных лыжников.

В стране работает самый крупный на Пиренейском полуострове парк детских развлечений "Натурландия". Это место, расположенное в Сант-Джулии-де-Лории, круглый год открыто для взрослых и детей. Занятие по душе найдет для себя здесь каждый посетитель. Это может быть путешествие по велосипедному маршруту, перемещения по горной местности, езда на квадроциклах, пони и собачьих упряжках по снегу.

Другие локации, которые обязательно понравятся детям:

Аттракцион с башнями Эйр-ТРЕКК.

Тобогган Тоботронк. Он растянулся на 5300 метров и имеет статус самого длинного в Европе.

Animalier Park.

Детский парк "Канильо".

Когда календарный год близится к концу, люди задумываются о том, как провести время на зимних каникулах с интересом и пользой. Но чаще приходится заниматься одним и тем же. Пора сказать "нет" однообразным выходным в компании с телевизором, диваном и салатами. Солнечная Андорра приготовила все для того, чтобы очередной зимний отпуск превратился для взрослого и ребенка в незабываемое приключение.