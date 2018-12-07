На Рівненському полігоні - бійці тренуються давати відсіч окупантам. Масштабні маневри там проводить "королівська бригада". Задіяно близько чотирьох тисяч військовослужбовців та кілька сотень резервістів.

Наші військові відпрацьовують бойове злагодження - підрозділів протиповітряної оборони -оперативного командування "Захід". Яку техніку задіяли для знищення умовного ворога - дивимося у матеріалі наших кореспондентів.

На вулиці мороз. А наші військові від самого ранку готуються до навчань. Сьогодні, за легендою, ворог атакує з повітря. Радіолокаційна станція уже відстежила кілька ворожих літальних апаратів.

"Радіолокаційна станція виявляє в радіусі до 300 кілометрів літаки, безпілотні літальні апарати і вертоліти", - говорить позивний "Арарат", командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

До бойової стрільби готують зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуcка". Він здатен вражати ціль на відстані до трьох з половиною кілометрів.

"Машина капризна, но зато. Якщо є вміння-володіння, то машина дуже прекрасна в бою. І пушками можна відстрілятися, і ракетами, можна наземними цілями відстрілятися, і воздушними цілями іспользовати машину", - говорить позивний "Кєша", командир зенітного ракетно-артилерійського взводу.

На вогневі позиції першими виходять комплекси "Стріла-10". Коли ціль захоплена, техніка відступає під прикриттям димової завіси. Далі зенітні установки. Б'ють по ворожих гелікоптерах у небі та БТРах, які прикривають їх із землі.

Влучити у ціль у повітрі, кажуть військові, насправді, дуже складно. Майстерність відточують на віртуальному тренажері.

"Він на 90% виконує свої функції, тому що дозволяє бійцю навчитися правильно супроводжувати ціль. Цілі бувають різні за швидкістю - більш швидкісні, менш швидкісні. Правильно виконувати стрільби в ручному або в автоматичному режимі", - говорить Володимир Степасюк, старший офіцер-інструктор.

Поруч із військовими - навчають і резервістів. Петро Чернега вже боронив країну на Сході два роки тому. Сюди - приїхав за новим досвідом.

"Під час бойових дій ворожої авіації не було, тому ПЗРК не доводилося користуватися, але на навчаннях, на бойових залагодженнях ми робили бойові пуски. Так відточити якісь нові навики, тому що за два роки вже забувається", - говорить Петро Чернега, резервіст, солдат-зенітник.

Охочих служити останнім часом побільшало - констатують командири. Приходять не лише за викликом військкоматів, а й самі.

"Особивий склад, який прибув в бригаду перевищив в два раза. На жаль, всіх бригада не в змозі була розмістити по підрозділам. Залишили ту кількість, яка потрібна для виконання бригадой бойових завдань", - говорить Анатолій Прошин, прес-офіцер оперативного командування "Захід".

Навчання триватимуть кілька тижнів. Якщо буде наказ, кажуть військові - вони готові їхати на Схід, захищати Україну.