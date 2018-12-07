Какие цветы нельзя дарить девушке: приметы и суеверия [ Редактировать ]
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Все девушки любят цветы. Но стоит выбирать букет, учитывая народные приметы и поверья, ведь многие женщины свято верят в них. Об этом пишет Вelnovosti.
Приметы о цветах и букетах:
- Ландыши - одни из первых весенних растений, источающих очень яркий и стойкий аромат. Букет из весенних ландышей можно преподносить в дар кому угодно, кроме любимой девушки и супруги, так как они предрекают расставание.
- Девушке, с которой хочется провести остаток своей жизни, следует обязательно преподнести веточку цветущей сирени. Таким образом она поймет, что избранник настроен серьезно.
- Получив в подарок благородные розы, стоит поставить вазу с ними в спальню, чтобы любимый мужчина был верен всегда.
- Дарить белые каллы - плохая примета. У многих они ассоциируются с похоронами. Но если все же кто-то презентовал букет из калл, то ставить их лучше подальше от подоконника и балкона, иначе нежданно нагрянет печаль.
- Любимой женщине желательно приносить веточку цветущей акации, дождавшись времени, когда распустятся бутончики. Это символизирует верность и нежные чувства по отношению к избраннице.
- Красные розы или другие цветы красного цвета предвещают страстные отношения. Значит, даритель довольно эмоционален и имеет серьезные планы на совместное будущее.
- Нельзя женщинам преподносить желтые цветы, так как они предвещают скорую разлуку согласно приметам. А вот желтый цветок в горшке - отличный подарок, отгоняющий злобу и ненависть от своей обладательницы.
- Скрасить унылые вечера, прогнать скуку и улучшить настроение можно несколькими оранжевыми цветками. Располагать вазу с ними желательно напротив зеркала или в углу помещения.
- Чтобы выразить свою привязанность и признаться в нежных чувствах любимой, достаточно вручить ей незабудки.
- Цветы синего цвета означают, что даритель имеет добрые намерения, никогда не обманет и не предаст. Такой букет сделает отношения более прочными.
- Белый букет - хорошая примета, сулящая женщине чистые отношения без обмана. Подаривший его мужчина, скорее всего, сделает предложение руки и сердца своей даме.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя дарить женщине композицию из сухих растений. Согласно приметам сухие растения привлекают в дом неприятности, отпугивают радость и удачу.
- Любые композиции, изготовленные из пластика и ткани, схожи с венками, которые приносят на кладбище, поэтому такие презенты никому дарить не стоит.
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