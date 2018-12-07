Власть пытается установить монополию на истину и ограничить свободу слова - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Действия нынешнего режима по отношению к телеканалам "NewsOne" и "ПравдаТУТ" - это попытки уходящей власти установить свою монополию на истину, проводя репрессии против неугодных СМИ.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что подобные предупреждения телеканалам, преследование оппозиции и давление на церковь - это звенья одной цепи, за которую Украину тянут в пропасть тоталитарной диктатуры. И особенно четко это проявляется накануне выборов, на которых нынешний преступный режим не имеет никаких шансов и уже никакой поддержки у украинского народа.
Под прикрытием военного положения и патриотических лозунгов, власть пытается отвлечь внимание людей от своих провалов в социальной и экономической сфере. Вместо того, чтобы обеспечить необходимую поддержку пенсионеров, инвалидов, бюджетников и всех социально-незащищенных категорий украинских граждан, власть преследует, запугивает и всячески ущемляет несогласных с ее политикой.
Борьба с инакомыслием приобрела в Украине угрожающий размах. Обыски и аресты, многомесячные незаконные задержания в СИЗО людей, критикующих власть и ее конкретных чиновников, блокирование и препятствование деятельности телеканалов при попустительстве правоохранительных органов - все это становится постоянной хроникой в отчетах об Украине международных журналистских и правозащитных организаций.
Именно свобода слова мешает этой власти грабить собственный народ, прикрываясь «патриотизмом» и пропагандистской истерией.
Чем больше обваливается рейтинг нынешнего режима - тем более безжалостна власть к собственному народу и тем радикальнее ее шаги.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" обращает внимание представителей международной общественности на преступные действия режима, который стремится построить настоящий тоталитаризм.
Мы выступаем категорически против наступления на свободу слова, давления на СМИ и преследования несогласных с политикой действующего режима.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная сила, способная остановить этот беспредел и вернуть мир в Украину.
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