Рух суден Керченською протокою частково відновлений. Кораблі вибірково пропускають в Азовське море, хоча на дозвіл доводиться довго чекати. Зараз очікують на прохід протокою більш ніж 140 кораблів! Також, нагадаю, є дуже детальні підрахунки збитків, яких може зазнати Україна, у разі цілковитої блокади Азовського моря Росією.

ВВП нашої країни може впасти більш як на 12%. Промислове виробництво - на 14. Річні доходи бюджету можуть зменшитись на понад 16 процентів. Якщо говорити про конкретні галузі, то найбільше постраждає чорна металургія. Загалом, це може означати втрату сотень мільярдів гривень.

Однак, доведеться підрахувати ще й ціну воєнного стану для України. Експерти говорять, що іноземні інвестори вже обмежують активність в нашій державі на час такого правового режиму. А ось в опозиції стверджуть, що це тільки початок і справжні збитки - попереду.

"Ну, мы же понимаем, для чего было, была попытка военного положения на 60 дней - для того, чтоб сорвать президентские выборы и чтобы действующий президент еще какое-то время продержался бы на своей должности.

Это не удалось, 30 дней военного положения объявили - и уже мы сегодня получаем очень много сигналов с мест о том, что тормозится производственная деятельность, тормозится подписание новые контрактов, выполнение старых, отзываются контракты, которые были подписаны ранее.

То есть это люди напуганы. И бизнесмены, и предприниматели внутри страны и самое главное - напуганы иностранцы. Они же не понимают, что это был политический шаг, они думают, что это действительно какая-то угроза была страшная. Хотя до этого в стране была намного тяжелее ситуация в 2014-2015 году никто не объявлял ВП, а тут перед президентскими выборами решили вдруг его объявить.

Это была чисто политическая затея, но людям, особенно иностранцам очень сложно это объяснить. Они не верят сегодняшней власти, они думают, что что-то произойдет, поэтому это однозначно ухудшило экономический климат страны, создало такую обстановку непредсказуемости, хаоса, страха, ну а правоохранительные органы просто пользуются ВП, объявлением его и в тех областях, где оно объявлено, там начались прямые репрессии против наших, политической оппозиции", - говорить Юрій Бойко, засновник "Опозиційної Платформи - За Життя".