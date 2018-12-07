Україна починає ще одну реформу, результат від якої має помітити все суспільство. Запрацює новий інститут кримінальних проступків. Саме проступками тепер буде частина адміністративних та кримінальних праворушень. Звучить це, якщо чесно, складнувато.

Але насправді це дрібні крадіжки, водіння у стані сп'яніння - усе, що не потребує довгих і справді складних розслідувань, отримає нову реакцію від правоохоронних органів. Яку? Давайте подивимось.

Маже 10 загиблих щодня. І більше трьох тисяч за рік. Саме стільки українців загинули в ДТП торік. Ці втрати прирівнюють до фронтових... І смертельними наші дороги найчастіше стають навіть не через ями чи погоду, а "завдяки" водіям.

Вересень цього року. Київ. Чоловік вилітає на тротуар і збиває жінку. На шаленій швидкості авто перекидається. Потерпіла помирає на місці. Водій - п'яний.

Від самосуду винуватця аварії ледь рятують поліцейські.

Одеса. Водій вилітає на перехрется на червоне світло і таранить інше авто. Від удару півторатонну машину відкидає на пішоходів. Двоє загиблих. Четверо - поранених.

"Пытался скрыться, запах алкоголя присутстсовал".

Винуватець трагедії - відомий в Одесі "гонщик без правил". У суді раптово втрачає пам'ять.

"Помню, что ехал с девушкой, помню, что видел зеленый свет метров за 150 до перекрестка".

Ані штраф у 10 тисяч гривень, ані перспектива втратити права - таких водіїв не лякають. Зрештою, як і не жахає можливість позбавити когось життя. З початку року за їзду під градусом патрульні по всій країні склали понад 100 тисяч протоколів. І подобається це не всім.

Іноді замість драгера водії тягнуть кулаки.

Та коли трапляється трагедія, і за вчинки доводиться відповідати - зухвалі водії різко стають немічними. Як у резонансній справі всім відомої Зайцевої.

"Часты судороги по всему телу. Она в таком очень заторможенном состоянии".

І часто не лише такі гучні, а й дрібні випадки у нас розслідують роками.

"Кримінально-процесуальне законодавство дозволяє легально затягувати провадження. яка мета може бути у затягування? По-перше, з часом зникають докази. По-друге, дозволяє працювати формально і неформально з доказами експертами висновками", - говорить Анна Маляр, юрист, експерт-кримінолог.

А все тому що слідчі завалені дрібними справами, кажуть правоохоронці. Аби розвантажити їх, депутати ухвалили законопроект - про інститут кримінальних проступків.

"Крадіжка, хуліганка, наркотики - самі прості, які не потребують довгого часу на розслідування. У нас в нацполіції зараз працює біля 15 тисяч слідчих. На їх практично роботу десь накладається зараз у залишку 1,8 мілйона справ. 40 процентів це якраз і є ті злочини які підпадають під кримінальні проступки. тепер кримінальні проступки ми будемо передавати в органи дізнання", - говорить Вадим Троян, перший заступник голови Нацполіції України.

72 години на розслідування, якщо людина визнає свою провину. І не більше місяця, якщо ні. Замість експертиз, які можуть тривати роками, дізнання тепер прямо на місці можуть розпочинати патрульні. А головне - їзда п'яним за кермом тепер стане криміналом.

"Тепер ми його віднесемо не до адміністративної відповідальності, а до кримінального кодексу. Це збільшить штраф. Перший раз до 30 тисяч гривень, другий - до 50 тисяч гривень. І це, я вважаю, одна з самих класних норм для профілактики", - говорить Вадим Троян, перший заступник голови Нацполіції України.

Попався п'яним за кермом - будь готовий заплатити величезний штраф чи провести у в'язниці до трьох років. І це навіть якщо не потрапив у ДТП! У Великій Британії про розслідування дрібних випадків місяцами не знають. Шахрайство, хуліганство, дрібні крадіжки, кермування напідпитку - часто розслідування по таких справах завершують за один день.

"Все тривиальные правонарушения, включая транспортные правонарушения, также мелкие кражи, также преступления, связанные с загрязнением улиц, в этой стране даже если ты бросаешь бумажку на асфальт, это уже преступление Методы расследования одинаковые и для серьезных, и для мелких преступлений. Они смотрят - насколько реально найти подозреваемого", - говорить Ксенія Семікіна кримінальний адвокат юридичної компанії.

Скільки часу поліцейські королівства можуть собі дозволити на розслідування залежить і від суми заподіяної шкоди. Приміром - понад 50 чи 100 фунтів. А от у Лондоні правоохоронці можуть взагалі закрити справу, якщо на вивчення доказів, приміром із камер спостереження, необхідно більше 20 хвилин.

І дрібні, і серйозні справи в Україні розслідуватимуть якісно - запевняють у Нацполіції. Саме завдяки закону про Інститут кримінальних проступків слідчі отримають більше часу на складні випадки. Запрацює закон із 2020 року. А доти мають підготувати дізнавачів, які й займатимуться дрібними справами.