Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 7 декабря, поздравил нового главу ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр с победой и заявил о том, что рассчитывает на сотрудничество. Об этом президент написал в своем микроблоге в Twitter.

"Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность главы Христианско-демократического союза!", - написал Порошенко.

Он также попросил ее о поддержке реформ и восстановлении территориальной целостности Украины.

"Рассчитываю на личную поддержку госпожи Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте", - отметил глава государства.

Herzlichsten Glückwunsch an Annegret Kramp-Karrenbauer @_A_K_K_ zur Wahl als neue Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands! pic.twitter.com/ntRTeJfxpC — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Напомним, в Германии выбрали преемника Меркель на посту главы "Христианско-демократического союза".