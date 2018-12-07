Порошенко попросил преемницу Меркель о поддержке [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 7 декабря, поздравил нового главу ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр с победой и заявил о том, что рассчитывает на сотрудничество. Об этом президент написал в своем микроблоге в Twitter.
"Сердечно поздравляю Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность главы Христианско-демократического союза!", - написал Порошенко.
Он также попросил ее о поддержке реформ и восстановлении территориальной целостности Украины.
"Рассчитываю на личную поддержку госпожи Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте", - отметил глава государства.
Herzlichsten Glückwunsch an Annegret Kramp-Karrenbauer @_A_K_K_ zur Wahl als neue Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands! pic.twitter.com/ntRTeJfxpC— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.
Напомним, в Германии выбрали преемника Меркель на посту главы "Христианско-демократического союза".
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