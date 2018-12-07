Сотні мільйонів гривень щорічно українці витрачають на "фуфломіцини" і це намагаючись вилікуватися тільки від простуди та грипу. Загалом, п'ятнадцять мільярдів гривень пішло на ліки з недоведеною або недостатньою ефективністю.

Хто заробляє на фейкових ліках? Та як обрати ефективні? Розбиралася Олена Зоріна.

Епідемія на порозі.

"Захворів - сиди вдома", - говорить Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів.

До року свині новий свинячий штам. "Мічіган". А на додачу "Колорадо" і "Сінгапур". Лікарі попереджають про наступ одразу трьох підступних вірусів грипу.

"Очікуємо рівень захворюваності значно вищий, ніж минулого року", - говорить Наталя Ралець, завідувач інфекційного відділення Київської міської лікарні №4.

Школи в різних областях країни уже закривають на карантин. Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область. І все тільки починається...

"Дуже важко лікувати зараз дітей", - говорить Людмила Григорчук, мати.

Що ж робити? Бігти в аптеку за оксоліновою маззю, марлевими пов'язками чи противірусними препаратами? Черги та ажіотаж на, здавалося б, недефицитні ліки. І щороку - картина однакова.

"Нет оксолиновой мази, марлеых повязок. Люди разобрали, просто дефицит".

Як лікувати сезонні віруси? І які пігулки дійсно - дієві?

Усілякі краплі, таблетки і порошки. Подібну аптечку під час застуди купує мало не кожна українська родина. І коштує вона недешево! Такий набір потягне на цілу пенсію чи половину мінімальної зарплати. Але скільки тут препаратів, які просто-напросто не потрібні, ба навіть більше - вони нічого не лікують? Виявляється, українці щороку витрачають, вдумайтеся, сотні мільйонів на саме такі "фуфломіцини".

Перший тиждень у школі після застуди. За цю осінь Сашко перехворів двічі.

"Тільки нежить пройшла - вже кашель, тільки кашель - вже вушко болить. І ношу з собою на всяк випадок. І собі і дитині".

Але чим лікувати сина і себе мама Люда досі толком не знає. Каже: звичні ліки не діють.

"Температура близько 40, даю таблетки дорогі, розрекламовані, якими користуюся вже декілька років - не допомагає. Беру інший препарат, дешевий, який ще діди-баби напевно користувалися, за півгодини дитині легше", - говорить Людмила Григорчук, мати.

Підробка чи щось інше?

"Я не знаю, кого спитати, лікарі призначають одні й ті ж медикаменти", - говорить Людмила Григорчук, мати.

Хто заробляє на сезонних хворобах? Лікарі чи фармацевти? Або ж спритники, які засовують звичайний крохмаль чи борошно - в капсули?

"Кількість фальсифікату, кількість контрафактної продукції невідома. В Україні по факту знищена система контролю якості ліків. Голову держлікслужби просто звільнили за те, що вона перевіряла ліки", - гвоорить Віктор Сердюк.

Перевіряти ліки - справа недешева. Тож на цьому, розповідає очільник однієї зі столичних аптечних мерЕж, продавці медикаментів зазвичай економлять. От і виходить, що купуєш наче дорогу пігулку, а насправді - невідомо що.

"Обслуговувати склад це дуже дорого і не кожен собі може це дозволити. Переважна більшість, це 98% аптечних мереж, вони напряму возять в аптеку дистрби'ютори", - говорить Руслан Світлий, генеральний директор КП "Фармація".

До всього, кілька років в Україні діє мораторій на перевірки. Зокрема, й аптек. Тож без попередження - ревізори не прийдуть.

Ми запитали в Державній лікарській службі, скільки перевірок провели цього року? І які результати. Тиждень чекали на коментар. І зрештою отримали письмову відповідь, в якій вказано, що все йде за планом. І ані слова про результати.

"В 2017 році 14,9 млрд, майже 15 мільярдів гривень було витрачено українцями на ліки з недоведеною або недостатньою ефективністю. З цих 14,9 млрд. півмільярда витрачено на противірусні препарати, які приймаються під час сезонних захворювань на ГРВІ", - говорить Вікторія Тимошевська, директор програми "Громадське здоров'я" Міжнародного фонду "Відродження".

Медикаменти, яких немає ані в європейських, ані в американських протоколах. Зате вони є ось тут - в українських аптеках.

"Вони скоріше потрібні нам для відчуття того, що ми витратили кошти, для задоволення того ефекту плацебо. Є завідуючі відділеннями і головні лікарі, які мають 20,30, 40 років стажу і їх відповідь - ми завжди так лікували, воно допомагає", - говорить Вікторія Тимошевська.

А іноді спрацьовує не лише звичка так лікувати, а й прагнення наживи. Медики мають фінансові зв'язки з фармвиробниками, переконує президент Всеукраїнськї ради захисту прав і безпеки пацієнтів. Допомагають одне одному витягати з хворих гроші.

"В Україні більше 15 тисяч представників медичних компаній, фармацевтичних компаній, які бродять серед лікарів. Це один фармацевтичний представник на 10 лікарів. Це 15 тисяч добре вмотивованих, добре оплачуваних на сотні мільйонів гривнів персонал, який ми по факту оплачуємо ціною в ліках. І лікарі виписують саме під цією сугестією, під цими впливами виписують ті ліки, які нам не потрібні", - говорить Віктор Сердюк.

Виписують, бо сам пацієнт того хоче, кажуть лікарі. Для самозаспокоєння.

"Сучасна медицина не має дієвих препаратів противірусних, які можуть зупинити розвиток застудної хвороби вірусної. Тому ми маємо такий дисонанс, з одного боку людина хоче, з другої сторони ми не можемо дієвих препаратів запропонувати", - говорить Руслан Буяновський, лікар-терапевт.

Хоча насправді рецепт одужання від застуди - це не сотні гривень, залишених в аптеці невідомо для чого.

"Саме ефективне лікування - рясне пиття, це курячий бульйон, це якщо в нас температура - випити парацетамол чи ібупрофен і дорослим ще можна до цього додати - краплі в ніс. Оце що має дієву ефективність. Всі інші препарати - сиропи від кашлю, які на основі фітотерапії, сосудозвужуючі репарати, вони заборонені в дитячій практиці точно, дорослим - у них немає ніякої ефективності", - говорить Руслан Буяновський, лікар-терапевт.

Інша історія грип. Та спершу треба переконатися, що то саме він. А не бігти одразу до аптеки аби зробити себе не так здоровішим, як біднішим.