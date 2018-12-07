Нацполіція відзвітувала про кількість аварій, які сталися за участі або з вини "євроблях" цього року. Це більше 11 тисяч ДТП! Тепер не новина й такі випадки, коли "євробляхери" просто залишають машини - і тікають, щоб не нести відповідальності.

Але от що новина - так це звалища "євроблях" на українському прикордонні. Скільки таких цвитарів? І як скоро вони стануть проблемою і для наших міст? Розбиралася Євгенія Коваленко.

Нелегальні і покинуті! Цілі цвинтарі "євроблях" - з'являються на українському прикордонні.

"З Англії привезли скору помощ. Написано було "амбуланція". Бачите. Поздирали. Всякі номера. І англійські, і чеські, і польські, і словацькі".

Аби не розмитнювати їх - українці додому повертаються пішки!

Українсько-словацький кордон. На пункті пропуску Малий Березний - Убля - майже немає автомобілів. Але така картина рідкість. Бо жителі прикордоння чи не щодня могли виїжджати в Європу на "бляхах". Зараз теж можуть, тільки от повернутися додому - повинні вже на легальних машинах або ж внести заставу у розмірі повної суми розмитнення.

"1200 євро виходить, щоб розмитнити мою машину. Бо так, як я українець, маю машину на єврономерах, то я не можу заїхати тепер в Україну. Відмінили транзит", - говорить Петро Орос, житель Ужгорода.

Петро каже за машиною повернеться. І таких як він, тут у Словаччині, десятки. Ось за кілька метрів від кордону мало не ринок євроблях: "Фольксваґени", "Пежо", "Шкоди" - легковушки і навіть буси. Всі на єврономерах або й зовсім без них. І стоять тут уже явно не перший день: між двірниками опале листя, а на деяких авто - уже й колеса спущені.

"Люди не знають, що з ними робити і напевно будуть продавати у Словакії. Тай всьо", - говорить Віталій Тереля, житель Ужгорода.

Через такий ажіотаж на парковках дехто з українців пішов далі. У двори місцевих жителів. Це будинок українки Світлани та латвійця Александреса. Подружжя вже більше 20 років живе в словацькому селі Убля - біля кордону із українським Закарпаттям. На території їхнього господарства озерце, поле, а віднедавна - ще й паркінг.

"Нас вже можуть оштрафувати, за нарушеніє екології це орна земля, ми не можемо їх використовувати на стоянку. Ми це зробили для людей на день-два-три, на тиждень, щоб люди змогли свої проблеми порішать і забрать машини. А люди іспользують", - говорить Світлана Калініченко, громадянка Словаччини.

Спочатку допомогли родині з малими дітьми. Потім - не змогли відмовити й іншим "бляхерам". І відтоді Александрес навіть спить в одязі, бо що кілька годин зустрічає непроханих гостей.

"И в два ночи могут, и в три позвонить. И рано - в пять. Так что уже такое, хожу как зомби", - гвоорить Александрес Чіпатс, чоловік пані Світлани.

І так уже майже два тижні. Тут уже з півсотні машин, і повертаються за ними - вкрай рідко.

"Буду здавати в поліцію, як невідомих власників. Що до мене прийшли люди, я ж в них не беру ні паспорти нічого", - говорить Світлана Калініченко, громадянка Словаччини.

Наступного місяця подружжю пообіцяли вирішити цю проблему мало не на державному рівні. Бо тут просто неба покинуто більше сотні евроблях. Ось прикордонне кафе все заставлене машинами.

"Питали, чи можна тут лишити. Телефони свої не полишали, то нема навіть кому подзвонити і сказати, щоб прийшли і забрали свої авто", - говорить Валентина Бойко, власниця прикордонного кафе.

Автівки з розбитими вікнами та без номерів - стоять навіть у центрі маленького гірського села. Через таку навалу українських бляхерів - місцеві просто шоковані. Їм уже й самим нема де ставити машини. У Словаччині можна утилізувати авто за 50 євро. Та що робити з покинутими машинами?

"Я, як староста, не маю права, не можу собі дозволити відвезти ці машини на утилізацію, так як мене можуть притягнути за крадіжку", - говорить Надія Сіркова, староста села Убля у Словаччині.

І щодня таких машин лише більшає. Приміром, на Закарпатті майже кожен п'ятий автомобіль на іноземній реєстрації. А відтак, чи не з'являться і в Україні такі цвинтарі евроблях?

"По всій західній Україні люди збурені, у людей нема одразу стільки грошей, щоби розмитнити автомобіль частина людей, які просто кажуть - от вивезу і спалю просто цей автомобіль від безвихіддя. Або просто повезу його за кордон і залишу", - говорить Павло Білецький, співзасновник ГО "Доступне авто".

"Якщо авто вже зовсім не гідний і його не можна нормально експлуатувати його, то цей автомобіль власники вирішують здати на розбірки. І дякуючи цьому - можна хоч якісь гроші виручити за цей автомобіль", - говорить Юлій Максимчук, автоексперт.

Здати машину на запчастини це єдиний цивілізований спосіб її позбутися в Україні. Бо в нас просто немає системи утилізації.

"В автомобілі є ті речі, які дуже небезпечні для навколишнього середовища той же кадмій, і та ж ртуть. І то й же свинець. І той ще шестивалентний хром, тобто всі ці речі потрібно утилізувати. Це коштує грошей, а у нас виходить так, що на металолом здадуть. те, що можна на метал використати. А ті речі, які шкідливі для навколишнього середовища і які на металобрухт не приймуть - їх просто викинуть десь у лісі", - говорить Олег Назаренко, генеральний директор всеукраїнської асоціації автоімпортерів.

Більш того, Україна може перетворитися на звалище старих автомобілів. Адже половина Нашого транспорту потребує утилізації, а в країну ще й ввезли старий автомотлох з Європи.

"Буде накопичення цих автомобілів незаконних і люди фактично не зможуть ними користуватися. Тому ці автомобілі будуть або біля під'їздів займати якісь місця", - говорить Павло Білецький, співзасновник ГО "Доступне авто".

Торік в Україні зареєстрували більше 9 мільйонів автомобілів різних марок. Половина з них - ще радянські! А отже вже давно мали би бути утилізовані.

Як це заведено в Європі. Приміром, у Німеччині утилізація старої машини коштує півсотні євро. Щороку тут під прес відправляють півмільйона машин. Здебільшого, це авто, які не пройшли техогляд або потрапили в аварію. Утилізувати їх - власника зобов'язує закон.

"Власник повинен здати таке авто на сертифікований утилізаційний майданчик і отримати спеціальне посвідчення, необхідне для зняття машини з обліку. Якщо він цього не зробить і просто залишить машину деінде, його знайдуть, наприклад, за номером мотора. І тоді він заплатить великий штраф - сотні євро", - говорить Герд Лоттзіпен, представник транспортного клубу Німеччини.

Тож утилізувати дешевше. А перед тим ще й підзаробити можна, продавши хороші деталі. Або:

"Буває і таке, що машини просто продають в різні країни світу. Як правило, це авто в нормальному стані, власники віддають їх на утилізацію заради премій від виробників", - говорить Герд Лоттзіпен.

Здай старий дизель на утилізацію - отримай премію і купи нове, більш екологічне авто. Таку програму нині пропонують німецькі автоконцерни.

"Премія, яку зараз пропонують за утилізацію - це безумство. У мене серце кров'ю обливається, коли я бачу, які авто здають на брухт", - говорить Ніколь Шінделар, власниця утилізаційного майданчика в Мюнхені.

Тож ще донедавна для багатьох європейців, яким було шкода здавати машини під прес, існувала прекрасна альтернатива. Продати їх українцям! Та зараз бажання підзаробити та зекономити - обернулося проблемою. показати по відео кинуті авто. Точніше - тисячами покинутих проблем. І в Україні, і біля її кордонів.