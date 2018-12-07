Міністерство закордонних справ України нарешті звернулось до підписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести консультації у зв'язку з агресією Росії. До речі, МЗС опублікувало це звернення якраз п'ятого грудня - у чергову річницю підписання документа.

Нагадаю, Будапештський меморандум це міжнародна угода, що закріплює неядерний статус України. Укладена ще 1994 року між нашою державою, США, Британією та Росією. Пізніше до угоди приєдналися Франція та Китай. Її сенс - у гарантіях безпеки нашій державі після відмови від ядерного арсеналу. На жаль, конкретних зобов'язань щодо реагування на загрози для України підписанти меморандуму на себе не взяли - передбачили лише можливість консультацій.

Отже, саме цією можливістю вирішили скористатись наші дипломати. Бо агресія Росії і порушення обіцянок, які Україна отримала в обмін на без'ядерний статус, є дуже поганим прикладом для держав, які можуть обрати шлях створення ядерної зброї. Якщо перекласти усе сказане в заяві з дипломатичної мови на звичайну, то це означає, що тепер складно переконувати, приміром, Іран стати без'ядерним.

А от як можуть бути організовані консультації по "Будапешту"? Та що можна зробити, щоб пришвидшити звільнення наших моряків з російського полону? Ці питання ми поставили Валентину Наливайченку - людині, яка добре знає, як працює західна політика. Коментар

"На моє переконання такі консультації потрібні були давно. Ще на початку російської агресії. Зараз, якщо міністерство закордонних справ про це проголосило, то мають в тому числа сказати, що від України ми вимагаємо щоб був президентський рівень. І друге, я вважаю, що зараз у зв'язку з розірванням угоди з Російською Федерацією про співробітництво, партнерство і дружбу і так далі, яка теж забарилася ця дія.

Але ми маємо ініціювати широкомасштабну міжнародну угоду про захист України від російської агресії. я виступаю за Азовський пакет санкцій проти агресії Російської Федерації в Азовському Морі у нас в країні.

Я вважаю, що насамперед до таких санкцій мають увійти фінансові, банківські, енергетичні санкції проти російського урядового та олігархічного капіталу у нас в країні. Щоб агресор не заробляв хоча б на нашій економіці, в нас в країні, на нашій території, фінансуючи агресію проти нас.

І друге я відстоюю, щоб був введений візовий режим з Російською Федерацією. Має бути підтримка і країн-членів ЄС, Європейського Союзу, для Росії наприклад для того, щоб справді повернути наших хлопців додому.

Найважливіше, щоб таку позицію зайняла Німеччина і Франція. Щоб і канцлер Німеччини, і президент Франції справді разом з українською вимогою направили Путіну пряму вимогу негайного звільнення українських моряків. Я думаю це найефективніший важіль. І поясню чому:

Тому що Північний Потік-2 будують німецькі, французькі компанії разом із Газпромом. І цей північний Потік-2 вже на німецькій території. То ясно, що найбільше важелів саме у Європейських країнах", - говорить Валентин Наливайченко, лідер руху "Справедливість" .