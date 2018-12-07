Підсумки цього тижня у Верховній Раді і, головне, плани на наступний - останній в цьому році - пленарний тиждень давайте обговоримо з нашими гостями. Олексій Гончаренко, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко". Та Альона Шкрум - представниця "Батьківщини".

"Чому саме зараз довелося голосувати по договору про дружбу з Росією? Все ж було і без цього голосування зрозуміло. Дипломати вже попередили Росію про неподовження дії договору. Чи дійсно ще потрібно було рішення Верховної Ради?"

"Юридически, я хочу напомнить, что в свое время Верховная Рада ратифицировала этот договор, поэтому, наверное Верховная Рада свое слово сказать. Это юридическая составляющая, и я думаю, что это правильно. Мало ли кто завтра стает президентом и захочет снова дальше дружить с Владимиром Владимировичем Путиным. Вторая причина, все таки каждый продемонстрировал свою позицию: 277 депутатов проголосовало, но нас то более 400. Например, Юлия Владимировна Тимошенко свой голос не отдала, отсутствовала. Я думаю, что это интересно всем гражданам Украины", - заявив Олексій Гончаренко.

"Альоно, Ви погоджуєтеся з Олексієм, що цей голосування було просто перевіркою на патріотизм депутатів та юридичною підстраховкою у разі, якщо прийде новий президент?"

"Перевірка на патріотизм у нас відбувається кожного дня в залі, і голосуємо ми за всі важливі речі. Юлія Володимирівна перш за все сказала, що вона буде у відрядженні з вівторка, а ми показали її заяву, що вона відає свій голос за. Але цікаве те, що Ви праві в своєму питанні. Насправді, Рада могла не голосувати за це. Це була чисто така піарна історія для президента. На жаль, він не прийшов в парламент в цю важливу історію презентувати, як і не прийшов чомусь міністр Клімкін. Але історія в тому, що договір не зупинений зараз, він до сих пір діє. Він буде діяти до 1 квітня, тобто, фактично до останнього дня Петра Олексійовича Порошенко на посаді. І фактично, він просто автоматично проривається тому, що в МЗС без Верховної Ради вже давно надало ноту про те, що вони призупиняють цей договір. Я мушу нагадати, що це була наша принципова позиція, і моя принципова позиція як юриста-міжнародника, і Юлії Володимирівни, і пана Бориса Тарасюка, який подав п'ятим законопроектом в цій Раді - законопроект 005 у 2014 році з вимогою розірвати цей договір. Але що треба було зробити 4 роки назад - це називати війну війною, Росію визнати країною-агресором, розірвати цей договір, розірвати інші договори ", - сказала Шкрум.

В свою чергу, Гончаренко заявив, що БПП абсолютно в правильний час приняє дію договору, бо він був використан на 100%. Це не Україна винна, що Росія порушила цей договір, відмітив заступник голови фракції Петра Порошенко.