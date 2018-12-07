Однак, цікаво, що не всі німецькі політики такі стримані, якими ми звикли їх бачити. Є серед них і ті, хто своїми ідеями щодо тиску на Росію можуть вразити. Наприклад, саме в Німеччині запропонували заборонити російським кораблям, що вийшли з Азовського моря, заходити в порти Європи та Сполучених Штатів.

Хто вигадав такі санкції? Та чи правда, що саме ця людина може стати наступним канцлером? Відповіді - в Тетяни Логунової.

Спеціально облаштований для партійного з'їзду холл виставкового центру у Гамбурзі. Тисяча делегатів, тисяча гостей і дві тисячі журналістів. Висвітлювати з'їзд захотіли так багато представників ЗМІ, що прес-службі ХДС довелося навіть заднім числом анульовувати акредитації. Овації для Ангели Меркель - вона йде з посади голови партії, яку обіймала 18 років. І короткі виступи - претендентів на її політичну спадщину.

"Європі, Німеччині, світу потрібний сильний ХДС! За це ми маємо боротися", - говорить Аннеґрет Крамп-Карренбауер, претендент на посаду лідера Християнсько-демократичного Союзу.

"Цей з'їзд стане сигналом, що партія готова для оновлення і нового ривка", - вважає Фрідріх Мерц, претендент на посаду лідера Християнсько-демократичного Союзу.

"Мені багато хто радив - не будь таким нетерплячим та амбітним. Відмовся від боротьби. Але хіба ми, християнські демократи, здаємося?" - говорить Йєнс Шпан претендент на посаду лідера Християнсько-демократичного Союзу.

Ці виступи - останній етап політичних перегонів.

Такої запеклої, напруженої і цікавої політичної боротьби Німеччина не бачила вже давно. Ні в яке порівняння не йдуть навіть кампанії під час усіх останніх парламентських виборів. Аннегрет Крамп-Карренбуаер, Фрідріх Мерц і Йєнс Шпан - змагалися не тільки за посаду шефа партії. Але і за шанс стати наступним канцлером країни. І вперше за 40 з гаком років це були перегони без заздалегідь визначеного переможця. Номінувався не один безальтернативний лідер, а кілька кандидатів із рівними шансами.

Точніше майже рівними. Міністра охрони здоров'я Йєнса Шпана одразу записали в аутйсайдери. І з азартом спостерігали за дуеллю фаворитів. Аннегрет Крамп-Карренбауер, яку для зручності називають АКК, чи Фрідріх Мерц? Протеже Ангели Меркель чи її ворог? Кар'єрний політик чи бізнесмен-мільйонер?

"Дискусію дуже підігріли слова впливових політиків від ХДС, які заявляли про підтримку того чи іншого кандидата. Але їхні особисті симпатії - мало впливають на делегатів. Зрозумійте, голосують партійні функціонери, які зацікавлені в одному - зробити партію сильнішою", - говорить Геро Нойгебауер, політолог.

І функціонери довірили цю місію Аннегрет Крамп-Карренбауер. З другої спроби у першому турі вона не набрала абсолютної більшості голосів. Не чиста, але перемога - Крамп-каренбауер новий лідер ХДС.

Рішення з'їзду - це перемога Ангели Меркель. Поки що все йде за планом канцлера і найближчі кілька років вона ділитиме владу зі своєю вірною соратницею. Ну а німці зможуть придивитися до Акк, яка має усі шанси стати наступним канцлером країни. І зрозуміти якої буде Німеччина за її керівництва.

Кілька гучних заяв - Крамп-Карренбауер уже зробила. За кілька днів до партійного з'їзду вона запропонувала - посилити тиск на Росію через ескалацію в Азовському морі.

"В одному з інтерв'ю ви заявили, що, цитую, треба заборонити російським суднам, які прямують з Азовського моря, заходити у європейські та американські порти. Це означає, що під Вашим керівництвом Німеччина сильніше тиснутиме на Володимира Путіна?

- Уже роками ми запроваджуємо санкції, яких, я вважаю, маємо дотримуватися. Та якщо вони не зупиняють президента Росії, як ми бачимо з останніх подій, постає запитання: що ми можемо зробити, щоб Азовське море було відкритим для міжнародних суден? І справді, один з варіантів - доки питання не буде вирішено - не пускати російські кораблі, які прямують із цього регіону, в європейські та американські порти", - говорить Аннеґрет Крамп-Карренбауер, генсек Християнсько-демократичного Союзу.

Далі - більше. "Північний Потік-2" теж треба заново оцінити. Крізь політичну призму.

"Ми повинні більше брати до уваги побоювання інших європейських країн, зокрема й України. Потрібно подивится, як ми можемо вплинути на обсяги прокачки газу цим трубопроводом", - говорить Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Утім, експерти кажуть: слова - це не завжди дії.

"Це заяви, які роблять перед виборами. Повірте, пані Крамп-Карренбауер достатньо досвічена і розумна, щоб усвідомлювати - суп не їдять таким гарячим, яким його готують", - говорить Геро Нойгебауер, політолог.

Від Крамп-Карренбауер очікують, швидше, продовження спокійної і виваженої політики Ангели Меркель. Без різких розворотів і радикальних рішень. Звісно, якщо їй вдасться стати канцлером Німечинни.