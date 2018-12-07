Скрутні часи настають для керівників державних компаній в Україні. Для тих, хто звик до захмарних зарплат. Мільйонерів на державному забезпеченні - в Україні більше не буде. Доведеться жити на більш скромні доходи.

Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Володимир Гройсман. Прем'єр пообіцяв, що Кабмін перегляне зарплати керівників державних компаній, контракти з якими завершуються.

"Всі ті контракти у всіх тих високооплачуваних керівників державних компаній, що завершуються, будуть переглядатися на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не "космічними". Я жодного контракту з "космічними" зарплатами не підпишу. Тобто зараз ці контракти закінчуються, після цього ми будемо пропонувати абсолютно нормальні та помірні заробітні плати", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.