Коли нарешті в медичній сфері в Україні буде порядок? Про це в ефірі "Подробиці тижня" розповіла Ірина Сисоєнко, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

- Цей рік став першим, коли реалізується медреформа у варіанті Уляни Супрун. Як ви оцінюєте підсумки цього року медреформи? Що головне зроблене та що, навпаки, так і не вдалося?

- Хочу сказати, що не має реформи Уляни Супрун, є прийнятий закон парламентом, який ми суттєво доопрацювали. В цьому році відбулась лише фінансування первинної ланки, коли сімейні лікарі, педіатри, терапевти одержали кошти від державного бюджету. І також, в цьому році запрацювала державна програма "доступні ліки". На жаль, все. Повністю провалене питання екстреної допомоги, жодної копійки так уряд і не виділив з держбюджету протягом року, недофінансування видатків на інсуліни, тобто хворі на цукровий діабет наприкінці року залишились напризволяще, і це проблема всієї країни. І велика кількість проблем, які сьогодні існують в системі охорони здоров’я - вони, на жаль, лише погіршились за цей час.

- МОЗ звітує, що вже більше половини українців уклали договори з сімейними лікарями. А чого чекають інші? На всіх не вистачає лікарів? Чи ці люди просто не розраховують на державну медицину?

- По-перше, в суспільстві існує суцільна недовіра до всього того, що робить уряд. Це перша причина. Друга - українці потребують більше оплати вже лікування, а не первинної ланки, тому що серозні операції і захворювання - це те, що є проблемою нашого населення, і люди відчують справді якісь зміни, коли держава буде оплачувати операції, консультації хірургів, урологів, гінекологів, те, по суті, на що хворіють українці зараз.

- Верховна Рада цього тижня внесла деякі правки до державного бюджету. Але видатки на охорону здоров'я депутати не збільшили, хоча потреба в цьому є. Чому ту ж екстрену медицину залишили на голодному пайку? Чого чекати від наступного бюджетного року? Які медичні галузі матимуть найбільші проблеми через недостатнє фінансування?

- Перше, реформа екстреної медичної допомоги на жаль в країні відбувається лише на біл-бордах, якими завішана вся країна. Але жодної копійки на швидку допомогу в цьому році немає. На наступний рік передбачає лише фінансування 5 областей України, 19 областей України кошти на закупівлю медичного обладнання, машин швидкої допомоги не здобуде. Лише на 40 % від потреби профінансовані лікарські засоби для машин швидкої допомоги, які приїздять за викликом до хворих. Тому, бюджет охорони здоров’я є одним з найнижчих з видатків на всі сфери.

- Україна не припиняє, так би мовити, експорт українських медиків за кордон. Там і зарплати більші, і працювати комфортніше. За вашою оцінкою, станом на цей місяць який дефіцит лікарів в Україні? Та що може і повинна зробити держава, щоб зупинити таку втрату кадрів?

- Для України величезним соромом є те, що в країні найнижчі заробітні плати, і відбувається повне знецінення медичних працівників. Коли медичні працівники одержують, як сторож і прибиральниці, то це спонукає до того, що в лікарнях скоро нікого не залишиться. Я не знаю, чим завинили медики перед Уляною Супрун, що вона не змогла переконати премьер-міністра, що необхідно підняти медичні тарифні розряди і виправляти цю ситуацію. Якщо буде так і далі, якщо 3 рік вимагаємо від уряду підняття заробітні плати, може статись так, що медичну реформу не буде кому впроваджувати, тому що не стіни лікарні, не медичне обладнання рятує життя людей, а виключно медики.

- Чому Україна і досі не запустила систему загального медичного страхування? Все ж таки це найбільш поширений у цивілізованих країнах спосіб організації системи охорони здоров'я.

Перше, страхову медицину обіцяли завжди всі президенти і зараз починає передвиборчий сезон знову з ж таки вся країна буде чути обіцянки про страхову медицину. Але по суті, ті закони, які прийняв парламент, це і є тією спробою, щоб держава почала оплачувати для кожної людини певний перелік медичних послуг. І як почнеться перший етап запровадження по суті державного медичного страхування, буде залежати, як це буде здійснено урядом. А далі на все те, на що коштів в держбюджеті не вистачить, то має далі запроваджуватись вже страхова медицина. Але я вважаю, що ми не маємо право додатково збирати податки на страхову медицину. Ми маємо ті податки, які сплачуються сьогодні, той фонд ЄСВ, який сьогодні оплачують роботодавці, саме з них використовувати кошти на впровадження медицини, Я дуже розраховує, що після виборів, наступний парламент зможе це реалізувати.