Порошенко уволил посла Украины в четырех странах [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Сенегал и по совместительству посла в Габонской Республике, Республике Кот-д'Ивуар и Республике Либерия. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 7 декабря.
Напомним, Овчаров был назначен на должность посла Украины в Сенегале в декабре 2013 года. С 2016 года он по совместительству стал послом в Габоне, Либерии и Кот-д'Ивуаре.
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