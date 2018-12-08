Принц Гарри обвинил своего старшего брата, наследника британского престола Уильяма в том, что он разрушает их отношения с женой - Меган Маркл.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания не стал вдаваться в подробности, но уточнил, что Гарри чувствует свою вину за то, что не сумел в свое время защитить свою мать - принцессу Диану, и теперь старается опекать супругу.

"Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган - он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет", - уточнил источник.

Однако, Маркл и сама не прочь подбросить дров в костер - например, регулярно нарушая королевские традиции.