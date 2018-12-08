"Новогодние брови": новый тренд покорил соцсети (фото) [ Редактировать ]
Новый год совсем близко и радостные приготовления уже на носу. Многие задаются вопросами что надеть на новый год и как лучше выглядеть.
Бьюти блогеры, как обычно, удивили всех. Вместо елки предложили украсить к Новому году брови.
Читайте также, в каком платье лучше встречать Новый год.
по теме
Prev Next
05 декабря 2018 12:16
"Слишком вульгарно": Ани Лорак нарвалась на шквал критики (фото)
Ани Лорак продолжает разочаровывать поклонников откровенными нарядами
27 ноября 2018 12:10
Зима 2019: самые модные цвета сезона
Специалисты института Pantone выбирают цвета и оттенки, которые будут "диктовать моду" ближайшие несколько месяцев
19 ноября 2018 11:28
Снова в моде: какой предмет гардероба "вернулся" из прошлого
Популярный в 20 веке предмет гардероба снова в моде
29 ноября 2018 23:26
"Адский" маникюр: девушка осталась без кожи после снятия акриловых ногтей (фото)
19-летняя девушка попала в больницу с ожогами третьей степени после неудачной попытки снять акриловые ногти
29 ноября 2018 16:25
Мода-2019: как выбрать гардероб на зиму (видео)
Как собрать стильный базовый гардероб и как сочетать несочетаемое?