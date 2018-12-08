Новый год совсем близко и радостные приготовления уже на носу. Многие задаются вопросами что надеть на новый год и как лучше выглядеть.

Бьюти блогеры, как обычно, удивили всех. Вместо елки предложили украсить к Новому году брови.

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