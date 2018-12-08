"Мисс Мира 2018": названо имя победительницы (фото) [ Редактировать ]
В китайском городе Санья прошел международный конкурс "Мисс Мира 2018", в котором принимали участие конкурсантки из 118 стран мира.
Девушки демонстрировали не только свою красоту, но и таланты, к примеру – танцы, а также отвечали на вопросы на интеллектуальном конкурсе. Также девушки принимают участие в благотворительных проектах, сообщает "Сегодня".
В топ-5 конкурса вошли представительницы из пяти регионов мира – Европу представила Мисс Беларусь, Азию и Океанию – конкурсантка из Таиланда, Карибские острова – Ямайка, Америку – участница из Мексики, Африку представила финалистка из Уганды.
Обладательницей титула Мисс Мира 2018 стала участница из Мексики Ванесса де Леон.
Ранее мы рассказывали, кто представит на конкурсе "Мисс Мира" Украину.
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