В России экстренно сел самолет из-за смерти пассажира [ Редактировать ]
Самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив - Москва, совершил в ростовском аэропорту "Платов" незапланированную посадку в связи со смертью пассажира. Об этом сообщает "Интерфакс".
По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием.
Самолет следовал в аэропорт Шереметьево в Москве.
Ранее мы писали, что самолет Меркель сломался во время полета.
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