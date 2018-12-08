Самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив - Москва, совершил в ростовском аэропорту "Платов" незапланированную посадку в связи со смертью пассажира. Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием.

Самолет следовал в аэропорт Шереметьево в Москве.

Ранее мы писали, что самолет Меркель сломался во время полета.