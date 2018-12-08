Онлайн-трансляция боя в легком весе между украинским чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко и пуэрториканским чемпионом мира WBO Хосе Педрасой состоится в американском Нью-Йорке 9 декабря ориентировочно в 06.00 по киевскому времени.

Бой определит обладателя титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Ломаченко, и Всемирной боксерской организации (WBO), что владеет Педраса.

Василий Ломаченко (30 лет): провел 12 поединков на профессиональном ринге. Побеждал 11 раз (девять - нокаутом). Однажды проиграл.

Хосе Педраса (29 лет): провел 26 боев среди профессионалов. Выиграл 25 поединков (12 - нокаутом), один проиграл.

Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что фаворит боя - Ломаченко. Коэффициент на его победу от авторитетной букмекерской конторы William Hill составляет 1,03. Успех Педрасы оценивается в 11,00, ничья - в 26,00.

Победа украинца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 1,40, по решению судей или техническим решением - коэффициенту 3,00.

Успех пуэрториканца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника, а также - по решению судей или техническим решением соответствует коэффициенту 21,00.

Также смотрите трансляцию поединка на телеканале "Интер" в 6:30 утра.

Отметим, что в своем последнем поединке Педраса единогласным решением судей победил мексиканца Раймундо Бельтрана, а украинец одержал верх над Хорхе Линаресом.