Переселенці з Донбасу потребують гуманітарної допомоги - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Українці, які опинились в зоні конфлікту на Сході країни потребують захисту своїх прав.
У Верховній Раді, під час заходів з нагоди 70-річчя проголошення Декларації прав людини, народні депутати вкотре наголосили, що більше півмільйона дітей з Луганської та Донецької областей потребують гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, за приблизними даними майже 500 тисяч людей зараз проживають на лінії зіткнення на Донбасі.
"Сегодня декларация по правам человека, можно сказать, не распространяется на людей, которые остались на неконтролируемой территории. По многим статьям эта декларация не работает относительно людей, которые стали переселенцами.
Наша главная задача - на всех площадках вносить информацию о нарушении прав человека в Украине", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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