США засуджують дії Росії в Азовському Морі - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Ситуацію на Донбасі та в Азовському морі обговорили президент Петро Порошенко та сенатор США Рональд Джонсон.
Український президент подякував Сполученим Штатам за підтримку нашої держави і наголосив на негайному звільнені українських моряків та трьох захоплених суден.
За словами Джонсона, сенат та Конгрес США засуджують дії Росії в Азовському Морі. Окрім того, співрозмовники погодили майбутні спільні дії проти РФ. Зокрема, посилення санкцій та дипломатичний тиск на Росію.
"З одного боку, ми захищаємо нашу землю, наших людей нашою армією, яку ми створили упродовж останніх чотирьох з половиною роки. У той же час, ми захищаємо свободу і демократію, право людей на вільні та справедливі вибори. Це також цінності, які ми захищаємо всередині нашої країни та на кордонах. І в цій ситуації ефективна координація з нашим найбільшим партнером США - для нас життєво важлива. І я дуже дякую за те, що ви нас підтримуєте та просуваєте нашу боротьбу за свободу, демократію та реформи в Україні", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
"Я приїхав сюди лише з однієї причини: показати підтримку не лише Сенату чи Конгресу, не лише адміністрації президента, а й усього американського народу. Ми засуджуємо те, що зробила Росія. І ми запевняємо у нашій підтримці український народ. Резолюцію, яку я запровадив, підтримало 55 сенаторів. Єдина причина, чому не 100 - у нас просто закінчився час! Ми хотіли, щоби її прийняли якомога швидше, у нас лишалося лише кілька годин", - зазначив Рональд Джонсон, сенатор США.
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