Прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінспектував роботу державної програми "Пакунок малюка".

Нагадаємо, ініціативу запровадили у вересні.

За словами прем'єра, до кінця цього року роздадуть більше 100 тисяч пакунків. Проконтролювати це мають місцеві органи влади.

За словами Гройсмана, створення належних умов для збільшення народжуваності - головний пріоритет роботи уряду.

"Головна ідея полягає в тому щоб підтримати народжуваність в Україні. Я глибоко переконаний, що українців має бути більше, але для цього ми маємо створити належні умови через підтримки материнства і народжуваності, і тому народилася така ініціатива - надавати підтримку у вигляді такого "Пакунку малюка", який з перших годин життя малюка - є дуже корисним. І ми будемо і далі розвивати цю традицію, і це вже традиція, яку ніхто ніколи не відмінить", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.