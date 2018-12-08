В Украину идет неожиданное потепление [ Редактировать ]
Фото: погода в Украине
9 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с дождем и значительно потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
- В западных областях в воскресенье ожидается до 8 градусов тепла и мокрый снег с дождем.
- На севере Украины также ожидается мокрый снег с дождем, как сегодня ночью, так и завтра днем. Температура дне - до 3 градусов тепла.
- В южный областях завтра ожидается дождь и до 8 градусов тепла.
- На востоке в воскресенье, 9 декабря, мокрый снег с дождем, 2...4 градусов тепла.
- В центральных областях завтра 1...3 градуса тепла и также мокрый снег с дождем.
- В Киеве снег с переходом в дождь уже сегодня, местами гололед. На дорогах гололедица.
Также ГосЧС предупреждает о том, что 9-10 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается средняя лавинная опасность - 2 уровня.
Напомним, в Карпатах выпал 30-сантиметровый снег.
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